Einen guten Start in die Skicross-Weltcupsaison legte Katrin Ofner hin. Die Kobenzerin blickt dementsprechend positiv ins Sportjahr 2023: "Rund um die Jahreswende möchte ich während der mehrwöchigen Rennpause den Trainingsrückstand durch meine lange Coronazwangspause wettmachen. Danach freue ich mich auf das Heimspiel auf der Reiteralm und die Weltmeisterschaft in Georgien im Februar." In der Weltcupzwischenwertung scheint die Sportlerin nach 5 von 14 Bewerben mit 159 Punkten als beste Österreicherin auf Platz 7 auf.