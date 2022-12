Donnerstag, 22. Dezember

JUDENBURG. Bücher ausleihen. Stadtbibliothek, Herrengasse 12, 14.30 bis 18.30 Uhr. Tel. (03572) 837 95

JUDENBURG. Christkindlmarkt. Mit wunderschönem Handwerk, duftenden Maroni, Keksen, Punsch & Glühwein und vielen weihnachtlichen Geschenkideen. Ab 18 Uhr spielt das Duo Rubato. Hauptplatz, 16 bis

19 Uhr.

KNITTELFELD. Bücher ausleihen. Stadtbibliothek, 8.30 bis 12.30 Uhr.

Tel. (03512) 832 11-510

KNITTELFELD. Kultur!Schau!Fenster. Heimische Künstler, Vereine und Schulen zeigen in den Schaufenstern der Innenstadt von Knittelfeld ihre Werke.

KNITTELFELD. Mädchen*raum. Das Angebot richtet sich an Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 bis 26 Jahren und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Schulzentrum, 14 bis 19 Uhr.

KNITTELFELD. Wie Hund und Katz. Ausstellung der beiden Murtaler Künstlerinnen Brigitte Korb und Brigitte Strammer. Galerie Forum Rathaus, Hauptplatz 15, 8.30 bis 12.30 Uhr. www.knittelfeld.gv.at/kultur

RACHAU. Weihnachtsverkauf. Voranmeldungen werden gerne entgegen genommen. Fischereizentrum, von 10 bis 16 Uhr. Tel. 0664-563 34 52.

SCHEIFLING. Gravure. Paul Resch und Gerhard Wurzer zeigen jeweils Druckgrafik in unterschiedlichen Techniken. Darüber hinaus sind Arbeiten von Maren Hirt, Rudolf Hirt, Doris Wagner und Angelika Hirt-Thomsen zu sehen. Hirt-Haus Atelier, Dr. Schalling Gasse 1, 15 bis 19 Uhr.

Tel. 0664-218 79 69

ZELTWEG. Bücher ausleihen. Öffentliche Bibliothek, Schulgasse 15, 8.30 bis 10.30 Uhr und 16 bis 18.30 Uhr. Tel. (03577) 225 21-222