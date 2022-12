Im Herbst 2022 wurde im Bezirk Murau mit einer Bewegungsoffensive für die ältere Generation gestartet. Ein vielseitiger Maßnahmenmix soll Bewegung in die Generation 65 plus bringen. Am 12. Dezember wurde das Projekt im Rathaus Murau vorgestellt. Der Hintergrund ist einfach: Mit Sport kann man Abbau- und Alterungsprozessen am besten entgegenwirken. Durch eine fittere ältere Generation können in Zukunft Pflegekosten eingespart werden.