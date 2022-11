Exakt 1508 Menschen, 727 Frauen und 781 Männer, waren Ende Oktober 2022 im Bezirk Murtal arbeitslos gemeldet: Das ist im Vergleich mit Oktober 2021 ein Rückgang um 13 Personen. Am 30. September 2022 waren 1417 Menschen arbeitslos gemeldet.



Die Dynamik am regionalen Arbeitsmarkt bleibt laut AMS Murtal weiterhin auf hohem Niveau: "Dies zeigt sich auch an der hohen Anzahl von Jobwechslern." Die Zahl der Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmer befindet sich hingegen konstant auf hohem Niveau – derzeit sind 372 Personen in Schulung.