17 halbstündige Kurzvorträge gingen dieses Jahr beim internationalen Reisevortragswettbewerb "El mundo" in Judenburg ins Rennen. Und auch 2022 kürte eine Jury unter dem Vorsitz von Extremabenteurer und Filmemacher Bruno Baumann die besten Reisereportagen im deutschen Sprachraum. Als bester Vortrag prämiert wurde "Do. What. Make. Good" von Florian Astor aus Mainz. Zum dritten Mal in der Geschichte des Abenteuer- und Reisefestivals gab es außerdem einen Dreifachpreisträger. Der ursprünglich aus Sri Lanka stammende Schweizer Dylan Wickrama erhielt mit "Halb legal ist nicht voll illegal" nicht nur den Publikumspreis, sondern wurde auch mit dem Preis für die beste Story und dem zweiten Platz in der Gesamtwertung ausgezeichnet. Den dritten Platz belegte der Deutsche Joshua Steinberg mit "Sudan – Wüste der Menschlichkeit". Den Preis für die beste Fotografie konnte Priska Seisenbacher aus Wien mit nach Hause nehmen. Für die musikalische Umrahmung verantwortlich waren die Jazz- und Weltmusiksängerin Niki Schabernak und Gitarrist Fritz Kres mit einem selbst komponierten Intro vor jedem Vortrag. Für die Moderation zuständig war einmal mehr das El mundo-Gründungsmitglied Kurt Kaiser. "Kartenreservierungen für 2023 sind bereits möglich", so Gerfried Tiffner vom Organisationsteam. Geplanter Termin ist der 13. und 14. Oktober 2023. www.elmundo-festival.at.