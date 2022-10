Luis Brunner aus Schöder erinnert sich gerne an die Anfänge: "Das erste Sänger- und Musikantentreffen in Murau hatte Mitwirkende aus fast allen Bundesländern Österreichs, darunter auch das 'Stoakogler-Trio'"', erzählt er. Brunner ist der Organisator der Veranstaltung und seither nie müde geworden, diese Tradition aufrecht zu erhalten. Am kommenden Samstag, 8. Oktober, gibt es ab 20 Uhr im Gasthof "Hirschenwirt" in Schöder das nächste Treffen.