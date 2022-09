"Jetzt haben wir bald gar nichts mehr in Spielberg": So und so ähnlich kommentieren Facebook-Nutzer die Nachricht der Stadtgemeinde, dass die Sorger-Filiale im Zentrum zusperren wird. Und zwar sehr bald: Am Samstag, 17. September, hat die Bäckerei, die seit dem Jahr 2006 besteht, zum letzten Mal geöffnet.