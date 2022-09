„Bunte Wiesen, wie früher“ – das ist das Ziel der „Aktion Wildblumen“, die mit Unterstützung von Land Steiermark und der Europäischen Union bereits seit vier Jahren durchgeführt wird. So wurde am Dienstag in St. Lambrecht in unmittelbarer Nähe zum Pflegewohnhaus eine etwa 150 Quadratmeter große Wiese in eine Wildblumenwiese „umgewandelt“. Mit dabei waren neben drei Mitarbeitern der Marktgemeinde auch Marie-Luise Mürzl, Geschäftsführerin des Vereins Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen und Christine Podlipnig sowie Michael Kreuhsler vom Projektträger-Verein „Blühen & Summen“.