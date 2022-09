Im Musikverein Schönberg-Lachtal gibt es derzeit viel zu tun, denn: Vorbereitungsarbeiten für den Almabtrieb am Samstag, 24. September, stehen am Programm. Es werden rund 450 Rinder von der Kleinlachtalalm, der Großlachtalalm, der Hirzmannalm, der Schlattereralm und der Steinbachalm in Pusterwald am Gelände am Hochegg erwartet.