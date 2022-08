Dramatische Szenen spielten sich am 27. August in Spielberg ab: Ein 37-Jähriger soll eine 43-jährige Frau zur Prostitution genötigt haben. Die Frau konnte sich wehren und in ein Zimmer der Wohnung flüchten, das sie zusperren konnte. Der Rumäne versuchte die Tür gewaltsam zu öffnen. Die Frau, sie stammt ebenfalls aus Rumänien, verständigte eine Vertrauensperson in ihrer Heimat – diese wiederum alarmierte die rumänische Polizei.