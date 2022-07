Bei einem spektakulären Unfall auf der L 512 in St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau wurde ein 50-jähriger Motorradlenker aus Tschechien am Samstag, dem 9. Juli 2022, schwer verletzt. Der Biker war gegen 12.30 Uhr als erster in einer aus vier Personen bestehenden Motorradgruppe aus Richtung Oberwölz kommend nach St. Peter unterwegs.

In einer starken Linkskurve kam der Mann aus bisher noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der 50-Jährige stürzte mit dem Motorrad rund zehn Meter über eine steile Böschung in einen Wald. Der Tscheche wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber C17 ins Unfallkrankenhaus nach Kalwang geflogen werden.