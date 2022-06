Einmal im Leben Prinzessin sein - oder gar Königin? Für Frauen aus dem Murtal könnte dieser Traum bald in Erfüllung gehen. Nach drei Jahren Pause sucht das Zirbenland wieder seine Hoheiten, gewählt wird im Rahmen des "Zirbenfestes" in St. Wolfgang am Zirbitz im August. Der neu gegründete Tourismusverband Murtal unterstützt bei der Vermarktung und lud am Donnerstag zum Pressegespräch ins Modehaus Neuböck in Obdach.