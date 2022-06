Ein besonderes Jubiläum steht in der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg bevor: 100 Jahre Christi-Leiden-Spiele, besser bekannt als Passionsspiele. Am Samstag, 23. Juli, ist die Premiere um 18 Uhr angesetzt. Bis zum 15. August werden an den Wochenenden weitere Aufführungen stattfinden.