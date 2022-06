Strahlende Gesichter, stehende Ovationen und das eine oder andere Tränchen vor Rührung: Viel besser kann man wohl nicht in das Amt einer Bürgermeisterin starten. Seit 2. Juni ist wieder eine Frau an der Spitze der Judenburger Stadtregierung: Elke Florian (SPÖ) wurde einstimmig zur Nachfolgerin von Hannes Dolleschall gewählt.



Sie ist somit die zweite Frau an der Spitze der Bezirkshauptstadt: Altbürgermeisterin Grete Gruber ließ sich die Festsitzung ebenso wenig entgehen wie Hannes Dolleschall, der Ende Mai das Amt zurückgelegt hat. Zahlreiche andere Ehrengäste saßen ebenfalls in den Besucherrängen, darunter: die Zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar, Nationalratsabgeordneter Max Lercher, Pfarrer Martin Trummler sowie weitere Vertreter aus Politik, Behörde, Wirtschaft, Bundesheer, Einsatzorganisationen.