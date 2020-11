Facebook

Der Mann wurde vom Roten Kreuz ins Spital gebracht (Sujetbild) © Gernot Eder

Ein 78-Jähriger aus der Gemeinde Gaal im Bezirk Murtal wollte am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf seinem Grundstück die Pflanzen an einem Rosenbogen schneiden. Dazu lehnte er eine Leiter an den Rosenbogen und stieg hinauf. Bei den Arbeiten rutschte die Leiter ab und der Pensionist stürzte nach hinten. Er schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Seine Ehefrau leistete sofort erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in das LKH Judenburg eingeliefert.