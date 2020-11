Facebook

Das Lehrerteam der Musikschule Knittelfeld © KK

Klaus Mühlthaler spürt die Begeisterung, mit der die Schüler in den Unterricht kommen. Vieles ist aufgrund der Coronakrise nicht mehr möglich, an den Musikschulen geht der Unterricht aber weiter. Ob weitere Corona-Maßnahmen auch eine erneute vorübergehende Schließung der Musikschulen zur Folge haben, steht noch nicht fest. Im ersten Lockdown im Frühjahr wurde der Unterricht digital fortgesetzt, was gut funktioniert hat. "Gerade in der jetzigen Zeit brauchen die Kinder und Jugendlichen Zerstreuung", so Mühlthaler. Musik würde dabei eine wichtige Rolle einnehmen.