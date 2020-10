Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An der Landesberufsschule geht der Schulbetrieb weiter (Sujet) © Stefan Pajman/ ballguide

Das Coronavirus kursiert an diversen Schulen an der Region. Auch an der Landesberufsschule Knittelfeld, die von mehr als 300 Schülern besucht wird, wurde ein Lehrer positiv getestet. Maßnahmen mussten aber keine getroffen werden, da es keinen unmittelbaren Kontakt zu Lehrern und Schülern gab. Der Lehrer hatte zum fraglichen Zeitpunkt keinen Unterricht, wie es vonseiten des Landes Steiermark heißt. Es musste also niemand abgesondert werden.