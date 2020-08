„Stereoskopie - Bilder in 3D“. Diese Ausstellung wird bis 12. September in Judenburg gezeigt. Am 7. August wird zu einem Vortrag von Hermine Raab, Präsidentin der Photografischen Gesellschaft/Sektion Stereo, geladen.

Fotograf und Stadtmarketingchef Heinz Mitteregger vor dem Mond-Bild von Brian May © Michaela Egger

Viel näher kann man dem Mond nicht kommen – zum Anfassen nahe und dennoch greift unsere Hand ins Leere. Das Mond-Bild ist Teil der Ausstellung „Stereoskopie – Bilder in 3D“, die derzeit in der Judenburger PhotowerkSTADT zu sehen ist.



Hinter dem Werk steht Queen-Legende Brian May: Der Stereoskopie-Fan hat dem Mondbild mit einer speziellen Technik den räumlichen Eindruck von Tiefe verliehen. Für den 3D-Effekt bedarf es freilich einer entsprechenden Brille, die der Betrachter aufsetzen muss.



Mehr über das Thema Stereoskopie erfahren Interessierte am 7. August bei einem kostenlosen Vortrag von Hermine Raab, Präsidentin der Photografischen Gesellschaft/Sektion Stereo. Beginn ist um 17.30 Uhr.



Unterschiedliche Motive können die Besucher der Ausstellung betrachten. Von Geldscheinen, die aus dem Bild zu springen scheinen, bis hin zu Vierbeinern und Pflanzen. Erweitert wurde die laufende Ausstellung mit Aufnahmen von Judenburg, Motive sind natürlich der Stadtturm und der berühmte Kultwagen von Strettweg. Gezeigt werden auch alte und neue Stereo-Kameras.



Zu sehen sind die Bilder bis 12. September, jeweils Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr. Man kann sich aber auch außerhalb dieser Zeiten im Tourismusbüro am Hauptplatz für einen Besuch anmelden.