Im März wechselte Allgemeinmedizinerin Mariella Reichsthaler von Oberwölz nach Weißkirchen. Im September tritt ihre Nachfolgerin in der Murauer Gemeinde den Dienst an.

Allgemeinmedizinerin Nicole Brunner © KK

Ende März wurde die Ärztelandschaft in der Region Murau-Murtal wie berichtet gehörig durcheinandergewirbelt, das Personenkarussell geriet in Bewegung. Betroffen war davon auch Oberwölz. Allgemeinmedizinerin Mariella Reichsthaler verließ die Murauer Gemeinde und übernahm in Weißkirchen die Praxis des in Ruhestand getretenen Alexander Mlaker.