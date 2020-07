Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ursula Schriefl und Johann Mischlinger © Thomas Murr

Einige Direktorenwechsel gibt es an Schulen im Bezirk Murtal. Nun ist auch offiziell, wer die Leitung des Gymnasiums Knittelfeld übernimmt. Ursula Schriefl wechselt von der Knittelfelder Schule ans Gymnasium Judenburg: Sie folgt Johann Mischlinger nach, der sich in die Pension verabschiedet.



In die Fußstapfen von Schriefl tritt Jörg Ladstätter, der ab 1. August die provisorische Leitung des BG/BRG Knittelfeld übernimmt. Der promovierte Anglist maturierte einst selbst an der Schule, seit zehn Jahren ist er dort als Lehrer für Englisch und Geografie, seit acht Jahren ist er als Administrator tätig. Ladstätter ist 39 Jahre alt.



Ziele seien, die gute Arbeit seiner Vorgängerin weiterzuentwickeln und mit neuen Ideen das Gymnasium Knittelfeld in die Zukunft zu führen.