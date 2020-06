Facebook

Enges Zusammenstehen war bei den bisherigen Music Nights in Knittelfeld wegen des Andranges nicht zu vermeiden (hier ein Bild aus dem Jahr 2017). Heuer werden die Musiknächte auf September verschoben und finden nur an zwei Wochenenden statt © Patrick Neves

Coronabedingt wurden in Knittelfeld die geplanten Veranstaltungen für den Sommer abgesagt, jedoch wird es ein Ersatzprogramm in den Sommermonaten und im Herbst geben. Darüber informierten am Freitag Bürgermeister Harald Bergmann, Mario Krenn als Obmann des Tourismusverbandes Knittelfeld und Jörg Opitz vom Verein Einkaufsstadt Knittelfeld.

Von 10. bis 26. Juli gibt es "Sounds of Sommer" mit Musik, Tanz und mehr im Freibad. Die Veranstaltung ist frei, nur der Badeeintritt ist zu bezahlen. „Sand and Sound – Der Strand kommt dieses Jahr zu Dir“ heißt es von 1. bis 30. August: Der Hauptplatz verwandelt sich in eine Riesen-Sandkiste. Am 15. und 16. August wird am Hauptplatz zudem zum Open-Air-Kino geladen. Es soll ein stilles Leinwanderlebnis werden. Eine große Kinoleinwand wird aufgestellt, Liegestühle platziert, die Gäste lauschen über Kopfhörer.