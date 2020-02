Allgemeinwissen und Englischkenntnisse sind beim "Pub Quiz" gefragt, das am 20. März zum zehnten Mal durchgeführt wird. Im Café Lipizzaner können Gruppen ihr Wissen unter Beweis stellen.

Quizzen im Pub ist britische Tradition. Auch in Knittelfeld wurde schon eifrig gerätselt © KK

Wie ist der Titel von dem Lied? Oder wie hoch ist der Preis von diesem Produkt? Diese und ähnliche Fragen werden beim "Pub Quiz" gestellt, das in Knittelfeld in seine zehnte Runde geht. Natürlich ist auch Allgemeinwissen gefragt - und Englischkenntnisse braucht man bei diesem Rätselspaß ebenfalls. Denn durchgeführt wird das "Pub Quiz" des Büros Kinder, Jugend und Familie der Stadtgemeinde Knittelfeld in Englisch.