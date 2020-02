Nach 18 Jahren steht Obdach erstmals wieder ganz im Zeichen der Steirischen Schülermeisterschaften des Alpinnachwuchses. Am Freitag, 14. Februar, geht es los.

Noch trainiert die Damen-Skielite in Obdach © Alfred Taucher

Bis in den frühen Morgenstunden des Valentinstages (14. Februar) gastiert noch die internationale Damen-Skielite am Obdacher Kalchberglifthang: Christina Ackermann (Deutscher Skiverband), Anna Swenn-Larsson, Sara Hector (beide Schweden), das US-Skiteam sowie die japanischen Slalomartistinnen bereiten sich im Zirbenland auf die Weltcuprennen in Kranjska Gora vor.