Einsatz Brand in Fohnsdorf: 40 Feuerwehrleute mussten ausrücken

Ein Stapel Brennholz geriet am 29. Jänner in Fohnsdorf in Brand. Die Feuerwehren Fohnsdorf, Hetzendorf, Aichdorf, Rattenberg und Judenburg rückten aus.