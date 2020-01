Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team der SPÖ St. Lambrecht © Wolfgang Spekner

Am vergangenen Wochenende präsentierte SPÖ St. Lambrecht-Ortsvorsitzender Gernot Hilberger sein neues Team für die Gemeinderatswahl. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung wurden die Kandidaten einstimmig beschlossen. Gernot Hilberger selbst wird die SPÖ als Spitzenkandidat in die Wahl führen. Überraschen konnte der St. Lambrechter mit einigen neuen Kandidaten, erweitert wird das junge Team um Unabhängige, die ihre Heimat mitgestalten wollen. In den Wahlkampf zieht Hilberger mit Renate Perger, Mathias Winkler, Anton Grgic, Anna Feichter, Stefan Schilcher, Birgit Pichler (parteiunabhängig), Thomas Dorfer (parteiunabhängig) und Hannes Hilberger.