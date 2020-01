Am Gaberl musste der Skibetrieb aufgrund der warmen Temperaturen eingestellt werden. Andere Skigebiete teilen diese Sorgen glücklicherweise nicht, dem Pistenvergnügen steht dort nichts im Weg.

Beste Bedingungen bei den Skiliften Krakau © KK

Das warme Wetter macht den Betreibern des Skigebiets am Gaberl zu schaffen: Am 9. Jänner musste der Betrieb eingestellt werden, eine Abkühlung ist nicht in Sicht.