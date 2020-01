Facebook

Die Baustelle in Unzmarkt wird heuer noch Geschichte sein © Michaela Egger

Die erste Jahreshälfte wird 2020 vor allem von einem Thema geprägt sein: die Gemeinderatswahlen, die in der einen oder anderen Gemeinde für eine Überraschung sorgen werden. Am 22. März wählen die steirischen Kommunen - außer Graz - neue Gemeinderäte. Der Wahlkampf wird bald allerorts starten. So lädt Knittelfelds Stadtchef Harald Bergmann (SPÖ) am 18. Jänner etwa zu einer Wahlauftaktsparty. In insgesamt 34 Gemeinden in den Bezirken Murtal und Murau können die Bewohner zur Wahlurne schreiten.