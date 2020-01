In Zeltweg soll ein Stadtpark entstehen, in Unzmarkt wird die Unterflurtrasse eröffnet und in Murau feiert man 525 Jahre Brauerei: Hier finden Sie einen Überblick, was 2020 in der Region passieren wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Murau wird im Juli das Jubiläum "525 Jahre Brauerei" gefeiert © Peter Haselmann

Von Investitionen in Millionenhöhe über Eröffnungen bis hin zu Großveranstaltungen: 2020 ist in den Bezirken Murtal und Murau einiges geplant. Vor allem für den Bereich Bildung wird viel Geld in die Hand genommen. Etwa in Murau, wo der erste Abschnitt der Arbeiten an den Pflichtschulen in Angriff genommen wird. "Dabei handelt es sich in diesem Jahr um die größte bauliche Investition", so Bürgermeister Thomas Kalcher, der von Kosten im Bereich zwischen sechs und sieben Millionen Euro spricht. In Zeltweg startet man ebenfalls mit der Umsetzung des Projekts Bildungscampus. Hier werden rund 11,8 Millionen Euro in Sanierung und Umbau investiert, bis 2022 soll das Projekt umgesetzt werden.