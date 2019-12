Schulhandball Knittelfelder Schüler bewiesen ihr Handball-Können

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die erfolgreichen Teams aus Knittelfeld © Novak

Im Vorfeld der Handball-Europameisterschaft, die im Jänner in Graz und Wien ausgetragen wird, wurde in Sachen Nachwuchsförderung die "Schulhandball Euro 2019" ins Leben gerufen. Der österreichische Handballbund hat dazu Kinder der fünften Schulstufen vor den Vorhang gebeten und erstmals in Graz einen derartigen Bewerb für Burschen und Mädchen auf die Beine gestellt. Insgesamt 30 Teams, zum Großteil aus den Hochburgen des steirischen Handballsports, haben dabei ihr Können gezeigt.