Vor diesem Gebäude in der Judenburger Sensenwerkgasse kam es zu der Attacke © Raphael Ofner

Ein 32-Jähriger hat Sonntagnacht in Judenburg einen 29-Jährigen mit einem Messer attackiert. Der Mann wurde am Rücken verletzt. Der Vorfall spielte sich laut Polizei im Suchtmittelmilieu ab, die Beteiligten sind amtsbekannt. Der 32-Jährige, der aus dem Bezirk Murtal stammt und keinen festen Wohnsitz hat, wartete laut bisherigem Ermittlungsstand gegen 22 Uhr vor einem Mehrparteienhaus in der Sensenwerkgasse auf sein Opfer und fügte ihm eine Stichverletzung am Rücken zu. Der verletzte 29-Jährige konnte daraufhin in seine Wohnung flüchten und die Tür versperren.