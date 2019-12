Eurofighter-Crew am Flugplatz Zeltweg muss in den nächsten Monaten den Ausfall der Saab 105 stemmen. Fragezeichen auch über Operation "Dädalus" im Jänner.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Saab 105 vor dem alten Tower in Zeltweg © BMVLS/Wolfgang GREBIEN

Die Hiobsbotschaft für das Überwachungsgeschwader kam nicht ganz unerwartet: Wie gestern bekannt wurde, müssen alle zwölf noch fliegenden Düsentrainer Saab 105 des Bundesheeres für längere Zeit am Boden bleiben. In den Bolzen, die das hintere Leitwerk am Rumpf befestigen, wurden Risse festgestellt. Diese müssen neu angefertigt werden.