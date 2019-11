Die 36-jährige Deutsche Micaela Schäfer, die durch (freizügige) Auftritte in mehreren Fernsehshows Bekanntheit erlangte, wird 2020 in der Greimhalle in St. Peter am Kammersberg für Stimmung sorgen.

Micaela Schäfer kommt nach St. Peter am Kammersberg © Daniel Raunig

Vor rund einem Jahr erregte Micaela Schäfer noch mit einer Stripshow bei einem Welser Maturaball Aufsehen, in wenigen Wochen wird sie in St. Peter am Kammersberg auftreten: Die 36-Jährige steht am 25. Jänner bei einem Clubbing der Veranstaltungsagentur "Elluxx on Tour" in der Greimhalle am DJ-Pult.