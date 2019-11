Facebook

Diese Zeichnung hat im Vorjahr Vivien gestaltet © KK

Auch heuer wollen wir wieder einen ganz besonderen Adventkalender mit Zeichnungen von Kindern aus den Bezirken Murtal und Murau gestalten. Wir veröffentlichen die Werke in der Printausgabe und auf unseren Onlineplattformen.

Liebe Kinder, schickt uns eure Zeichnungen, die sich rund um Weihnachten und die Winterzeit drehen sollten, inklusive einem Porträtfoto von euch an die Redaktion in Judenburg: judred@kleinezeitung.at. Bitte verratet uns auch, warum ihr euch auf Weihnachten freut?



Außerdem brauchen wir ein paar persönliche Angaben wie Namen, Alter und Wohnort von euch. Gerne könnt ihr die Zeichnungen auch bei uns in der Redaktion (Herrengasse 8, 8750 Judenburg) vorbeibringen.

Wir freuen uns schon sehr auf eure Beiträge!