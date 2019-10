Facebook

Die Polizei sicherte am Montagvormittag die Spuren im Optikergeschäft © Sarah Ruckhofer

Am Wochenende ist es in diesem Bereich des Einkaufszentrums Arena in Fohnsdorf eher ruhig. Das wussten bisher unbekannte Täter offenbar und nutzten es aus: Sie brachen am vergangenen Nationalfeiertags-Wochenende in ein Optikergeschäft ein. Irgendwann in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagfrüh haben die Täter zugeschlagen und sind über eine Blechtüre in den Heizraum des Gebäudes eingebrochen, in dem sich der Optiker befindet. "Dort stemmten sie ein Loch in eine Gipskartonwand und gelangten so in das Lager des Optikergeschäftes", heißt es vonseiten der Polizei.