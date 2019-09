In Wiese geschleudert

Verkehrsunfall in Knittelfeld am Sonntag (29. September) © Thomas Zeiler

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, dem 29. September, in Knittelfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten gegen 14.00 Uhr auf einer Kreuzung im Stadtgebiet zwei Pkw miteinander, wodurch beide Fahrzeuge in eine Wiese geschleudert wurden.