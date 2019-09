Seit 13 Uhr sind alle 125 Wahllokale in Murtal und Murau geschlossen. Im Laufe des Nachmittags werden die Gemeindeergebnisse an die Bezirkswahlbehörden übermittelt. Die ersten Hochrechnungen gibt es kurz nach 17 Uhr.

Wem haben die Murtaler und Murauer ihre Stimme gegeben? © APA/Barbara Gindl

Nach Wochen voller TV-Debatten, Werbevideos und Wahlkampfreden sind heute (29. September) die Bürgerinnen und Bürger am Wort: Rund 6,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, darunter circa 80.000 Wahlberechtigte aus den Bezirken Murau und Murtal, sind in den in diesen Stunden aufgerufen, einen neuen Nationalrat zu wählen.