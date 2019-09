Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kreisverkehr ´Stadlbauer´ an der Ortsgrenze zwischen Knittelfeld und Spielberg wird saniert © Land Steiermark/A 16

Bei dem an der Murtal Begleitstraße L 518 gelegenen Kreisverkehr "Stadlbauer" erfolgte am Montag (16. September) der Startschuss für umfangreiche Sanierungsarbeiten. „Der Kreisverkehr wird samt den Anschlüssen saniert. Aufgrund der hohen Verkehrsfrequenz wird der Kreis selbst nun in Beton ausgeführt. Das 300.000 Euro-Projekt soll bis Anfang Dezember fertig sein“, informiert Verkehrslandesrat Anton Lang.