Bei der Sanierung des Busbahnhofs war die neue Beleuchtung ein wesentliches Element © KK

Dringender Sanierungsbedarf bestand laut Bürgermeister Gerald Schmid beim Busbahnhof Knittelfeld. Nun wurde die Haltestelle im Rahmen des Projekts „Stadtentwicklung Knittelfeld“ grundsaniert.



So präsentiert sich der Busbahnhof aufgrund einer neuen LED-Beleuchtung wesentlich heller: „Dies soll für mehr Sicherheit sorgen“, so Schmid.



Zudem werden mehr Sitzgelegenheiten geboten. Zur Verfügung stehen nun für die mobilen Endgeräte der wartenden Fahrgäste auch Solar-Ladestationen. Insgesamt investierte die Stadtgemeinde 50.000 Euro in das Projekt. „Es war uns wichtig, dass wir noch vor Schulbeginn fertig werden“, so Bürgermeister Schmid.



Die „Verbund Linie“ finanzierte zudem vier Echtzeit-Ankunftsterminals. Somit wissen die Kunden genau, ob ihre Busse pünktlich sind oder ob mit Verspätungen zu rechnen ist.