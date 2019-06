Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem Rettungshubschrauber C 14 wurde der Schwerverletzte abtransportiert © KLZ/Eder

Bei Arbeiten in einem Feriendorf in Oberwölz ist es am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 49-jähriger Mann war mit Schalungsarbeiten im ersten Stock eines Gebäudes beschäftigt. Aus unbekannter Ursache stürzte er rund vier Meter in die Tiefe.