Im Sportstadion Judenburg findet am Donnerstag das Landesfinale der Kindersicherheitsolympiade statt. Geht es nach den Veranstaltern, sind aber alle Teilnehmer Gewinner.

Das Landesfinale der Kindersicherheitsolympiade findet in Judenburg statt © KK

Ob bei einem spaßigen Sommertag im Schwimmbad, am Weg zur Schule oder in den eigenen vier Wänden: Kinder können in ihrem Alltag immer wieder mit Gefahrensituationen konfrontiert werden. Hilflos müssen sie diesen aber keinesfalls gegenüberstehen.