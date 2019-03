Kleine Zeitung +

Knittelfeld 40-Tonner verlor in einem Einkaufszentrum 250 Liter Diesel

Zwei Einsätze an einem Vormittag in Knittelfeld: Lkw verlor Dieseltreibstoff am Parkplatz eines Einkaufszentrums. In einer Wohnung kam es kurz darauf zu Rauchentwicklung.