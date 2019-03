Geht unter die Haut"Zeichnen gegen das Vergessen" mit Manfred Bockelmann in Judenburg

Facebook

„Das Wichtigste in einem Gesicht sind die Augen“: Künstler Manfred Bockelmann (l.) und Edgar Unterkirchner, Komponist der Musik für die Filmdoku- mentation „Zeichnen gegen das Vergessen“ © Bettina Oberrainer

Gegen Ende stapft er durch den Schnee. „Die Kunst bleibt länger da als wir Menschen. Sie bleibt bestehen.“ Und er will weitermachen, „bis mir der Kohlestift aus der Hand fällt“. Manfred Bockelmann. Die Filmdokumentation „Zeichnen gegen das Vergessen“ geht unter die Haut. Sie zeigt in emotionalen Bildern die Entstehung der gleichnamigen Werkreihe von Bockelmann, bekanntlich eigentlich Maler. Hier malt er Eindringlichkeit, und Komponist Edgar Unterkirchner die musikalischen Gemälde dazu. Live auch mit seinem Saxofon: Schulvorstellung von Bärbel Jacks Film in Judenburg, am Abend da capo für die „Großen“.

