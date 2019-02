Facebook

Max Lercher und Michael Schickhofer © spoe

Er wollte schon immer zu Hering ein Bier trinken, scherzt Max Lercher. So lädt der einstige Landes- und Bundes-Geschäftsführer der SPÖ am 6. März in den "Oberweger Stadl" in Judenburg zum 1. politischen Aschermittwoch (ab 18.30 Uhr).

