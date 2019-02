Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie prägte das kulturelle Oberzeiring © Hubert Lercher

„Mit Maria ist eine Institution zu Ende gegangen, die wohl kaum zu ersetzen ist“: So begann Dechant Heimo Schäfmann die Auferstehungsmesse für Maria Freudenschuß, die mehr als 60 Jahre das kulturelle Leben in Oberzeiring prägte.



Am 8. Februar nahm die Trauergemeinde Abschied von Maria Freudenschuss (geboren 1935). Ihr erstes Musikinstrument baute sie sich selbst. Musikunterricht erteilte der jungen Maria der damalige Organist von Oberzeiring, Johann Amtmann, gegen Putzdienste in der Kirche.



Später ermöglichte ihr Pfarrer Josef Pircher eine fundierte Ausbildung in Graz. Freudenschuß war Organistin, Blockflöten- und Religionslehrerin, Mesnerin, Leiterin von Kirchenchor, Kinderkirchenchor und Schola Cantorum.



„Die Liebe zur Musik zog sich wie ein roter Faden durch ihr Leben“, so Bürgermeister Alois Mayer bei der Verabschiedung.