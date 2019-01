Facebook

Kunterbunter Faschingsspaß: Zahlreiche Veranstaltungen stehen vor der Tür © Sunny studio - stock.adobe.com (Igor Yaruta)

Der Höhepunkt der fünften Jahreszeit ist zwar noch fern, die Narren stehen aber in ihren Startlöchern und dürfen sich auf eine lange Faschingszeit freuen.



Bis zum Faschingsdienstag am 5. März gehen Wochenende für Wochenende Maskenbälle, Faschingssitzungen, Umzüge und dergleichen über die kunterbunte Bühne. Eine Auswahl an Veranstaltungen, die in den kommenden Wochen in der Region stattfinden, finden Sie hier.



Knittelfeld. Pflichttermin für viele Fans der Maskerade ist der Maskenball der Feuerwehr Apfelberg, der heuer am 2. Februar im Rüsthaus stattfindet. Natürlich gibt es wieder eine Maskenprämierung, zudem einen Shuttleservice. Stimmung machen die Schwoazstoaner. Karten bei allen Mitgliedern der Feuerwehr Apfelberg. Beginn: 20 Uhr.



Fohnsdorf. Die Narrengilde des Knappschaftsvereins Fohnsdorf lädt zu ihren traditionellen Faschingssitzungen: am 2. und 9. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr. Die Aufführungen finden im Arbeiterheim Fohnsdorf statt, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Kartenverkauf im Tourismusbüro Fohnsdorf oder an der Abendkasse.



Krakau. Ein alter Brauch in Krakau ist das Faschingrennen. Alle drei Ortsteile haben eine eigene Faschingrennergruppe, heuer werden die Mitglieder von Krakaudorf und Krakauebene für Lärm und Getöse sorgen und damit den Winter austreiben. Die Faschingrennen finden immer am Rosenmontag statt.



Judenburg. Bunte und ausgefallene Kostüme und Wägen können am 5. März beim großen Faschingsumzug durch Judenburg bestaunt werden. Um 14 Uhr startet der Umzug beim Merkur-Markt, danach geht es in die Innenstadt. Eine Jury prämiert die besten Gruppen. Für den Umzug am Faschingsdienstag kann man sich noch anmelden, das Anmeldeformular gibt es im Tourismusbüro am Hauptplatz. Keine Nenngebühr.



St. Peter ob Judenburg. Alle drei Jahre veranstaltet das Faschingskomitee St. Peter unter der Leitung von Robert Liebminger eine Faschingssitzung, bei der fast alle Vereine der Gemeinde auftreten. Heuer am 1. und 2. Februar (19.30 Uhr) im Tieber-Terminal. Der Reinerlös geht an akute Notfälle in der Gemeinde. Karten: Tel. (035 79) 2287.



Spielberg. Im Jahr 2004 wurde die Faschingsgilde Spielberg gegründet. Entsprechend wird am 26. Jänner Jubiläum gefeiert: Am Samstag wird ab 20 Uhr zur 15. Faschingssitzung im Kulturzentrum geladen.



Knittelfeld. Am 2. Februar findet die 48. Knittelfelder Faschingssitzung statt. Für Unterhaltung sorgen die Eisenbahner Stadtkapelle Knittelfeld und Ratschi. Ab 20 Uhr. Kartenvorverkauf im MSM-Büro unter Tel. (0 35 12) 864 64.



Judenburg. Oberweger Faschingssitzung am 7., 8. und 9. Februar im Oberweger Stadl. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten unter Tel. 0676-7875097.



Murau. Faschingssitzungen in der WM-Halle Murau am 22. und 23. Februar. Beginn jeweils um 19.19 Uhr. Vorverkaufskarten bei der Raika Murau und im Informationsbüro Murau. Nach den närrischen Sitzungen gibt es Livemusik.



Oberwölz. Faschingsparty im Gasthaus Oberer Bräuer. 22. Februar, ab 21.30 Uhr.



Zeltweg. Faschingssitzungen am 1. und 2. März im Volksheim Zeltweg.



Oberwölz. Faschingrennen der Landjugend Oberwölz am 4. März mit Ausrennen in Hinteregg, Rangeln bei der Volksschule Winklern und Einlauf in Oberwölz am Abend. Ganztägig.

