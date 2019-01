Facebook

Das um 1650 errichtete Schloss nutzt die Polizei bis Ende Jänner als Trainingsmöglichkeit für Einheiten wie die Cobra © kk

Sie haben 690.000 Euro übrig? Sie könnten Schlossbesitzer werden. Und vielleicht ein paar Quadratmeter mehr Platz haben als im legendären Zimmer-Küche-Kabinett-Domizil. Aber Vorsicht, bis Ende Jänner „besetzt“ die Polizei mit Spezialeinheiten wie der Cobra die Liegenschaft, nutzt sie als Trainingsmöglichkeit. Rund 1200 Quadratmeter Nutzfläche, ein zwei Hektar großes Grundstück: Schloss Liechtenstein in Judenburg am Fuße des Berges, auf dem Ruine Liechtenstein nur mehr mit wenigen Mauerresten „thront“.

Die Diakonie de La Tour Kärnten als Eigentümerin möchte sich von dem Bau mit dem signifikanten Rokokoportal trennen, wie die Kleine Zeitung in Erfahrung brachte. Mit bereits vorhandenen Interessenten laufen Gespräche, so Hansjörg Szepannek vom Kommunikationsreferat der gemeinnützigen Betriebsgesellschaft.

