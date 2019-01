Facebook

Faschingsabordnung kam ins Knittelfeld Rathaus © Corinna Wöhry

Langsam, aber sicher kehrt die närrische Zeit in die Region ein. In Knittelfeld fand vor Kurzem die traditionelle Schlüsselübergabe im Rathaus statt: Seit Langem schon besteht die Tradition, dass sich vor dem Faschingshöhepunkt die Faschingsgilde den Rathausschlüssel holt. Demnach haben bis zum Faschingsende die Narren die „Herrschaft über das Rathaus“.



Prinz Christian II., der Retter in der Not, und Prinzessin Martina II., die Intensive aus Krankenhausen, nahmen den Schlüssel entgegen. Überreicht wurde der Schlüssel an das Prinzenpaar von Stadtrat Erwin Schabhüttl und Vizebürgermeister Guido Zeilinger.



Danach wurde mit Mario Krenn, Landespräsident des Bunds der österreichischen Faschingsgilden, und seiner Abordnung, den Mitgliedern der Knittelfelder Faschingsgilde sowie der Mädchengarde auf eine schöne, närrische Zeit angestoßen.



Diese erreicht in Knittelfeld am Samstag, 2. Februar, ihren Höhepunkt: An diesem Tag findet ab 20 Uhr die alljährliche Faschingssitzung im Kulturhaus statt.



Der große Faschingsumzug am Faschingsdienstag, Knittelfeld und Judenburg wechseln sich immer ab, geht heuer übrigens in Judenburg über die Bühne.