Drei auf einen Streich: Am Hof der Familie Klösch brachte Mutterkuh Diana drei Kälber zur Welt.

Munteres Trio © Walter Schindler

Über Drillinge freut man sich am Hof der Familie Klösch vulgo Pingg in Ugendorf in St. Margarethen bei Knittelfeld. Der Nachwuchs von Mutterkuh Diana und Stiervater Piero erhielt die Namen Debby, Dasty und Delly.



Bauer Peter Klösch durfte nicht nur die Geburt des Trios feiern, sondern auch seinen 70. Geburtstag.