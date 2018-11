Facebook

Wünschen sich noch ein paar gemeinsame Jahre in Liebe: Mathilde und Josef Pilgram © Anita Galler

Liebe, Vertrauen und Zusammenhalten in allen Lebenslagen. Auch der Glaube war eine große Stütze, zudem Humor bewahren.“ So fassen Mathilde und Josef Pilgram ihr „Eherezept“ zusammen. Das Ehepaar feiert ein besonderes Jubiläum: Es ist seit 70 Jahren verheiratet und zelebriert somit seine Gnadenhochzeit.



Das Jubelpaar blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Josef Pilgram (93) war eines von neun Kindern beim Bauernhof „Stoaner“ in Mitterdorf, Gemeinde St. Peter am Kammersberg. Seine Sommerferien verbrachte er als Jugendlicher bei seinem Onkel in Schöder, dort lernte er auch seine spätere Frau kennen. Mathilde (91) stammt aus einer Mesnerfamilie mit insgesamt 13 Kindern.



Josef Pilgram musste 1943 in den Kriegsdienst nach Algerien einrücken, Mathilde arbeitete als Kaufhausgehilfin. Die Gefühle zueinander blieben trotz der langen Trennung aufrecht. 1946 kehrte Josef aus der Gefangenschaft zurück nach Hause – zwei Jahre später, im November 1948, läuteten die Hochzeitsglocken. Josef arbeitete zunächst als Zimmerer, als Maurer ging er in Pension. Mathilde war weiterhin als Kaufhausgehilfin tätig, später wurde sie Kindermädchen.



Gemeinsam hat das Paar drei Kinder, Sonja, Heimo und Josef. Tochter Sonja war bis April Bürgermeisterin von St. Peter am Kammersberg. Josef Pilgrams Vater übte übrigens ebenfalls das Bürgermeisteramt in der früheren Gemeinde Feistritz aus. Zudem freuen sich Mathilde und Josef über fünf Enkelkinder und vier Urenkel.



Ihren Lebensabend verbringen die beiden am Stoaner-Hof, den sie ab 1960 bewirtschafteten. „Ich war mit Leidenschaft Bäuerin“, sagt Mathilde. Aktuell wird der Hof von Sohn Heimo betrieben.



Das Paar wünscht sich zum Jubelfest, dass es „noch einige Jahre miteinander verbringen kann“. Gefeiert wird am Wochenende beim Brückenwirt in Mitterdorf.