Im Innenhof des Gerichts entsteht ein Eislaufplatz © Michaela Egger

Es schneit und schneit und schneit. Seit gestern, 19. November, ist Frau Holle eifrig im Einsatz. Entsprechend frisch ist es in den Bezirken Murtal und Murau. Bis in die Mittagsstunden soll es laut Wetterdiensten heute schneien. Am Nachmittag könnte sich sogar die Sonne blicken lassen. Auch morgen, 21. November, darf man mit Sonnenschein rechnen und es wird ein wenig wärmer. Im Laufe der Woche klettern die Temperaturen wieder deutlich nach oben.

Hier entsteht der Eislaufplatz

Über die Temperaturen und den Schnee freuen sich natürlich Skiberge und Co. Am Kreischberg startet man etwa am 1. Dezember in die Saison. Einen Tag davor, am 30. November, will man mit dem Eislaufbetrieb in Judenburg loslegen. Die Vorbereitungen für die Errichtung eines Eislaufplatzes im Innenhof des Gerichts laufen.

Murau und Murtal: Erster Schneefall

